У игрока "Реала" выявлен коронавирус

Один из футболистов мадридского "Реала" заразился коронавирусом, утверждает Marca.

Сообщается, что игрок сдал положительный тест на COVID-19 в рамках проверки перед матчем Лиги Чемпионов с "Интером".

Имя инфицированного не уточняется. Он должен пройти повторное тестирование, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Напомним, что в субботу "Реал" разгромил "Уэску" со счётом 4:1. "Сливочные" примут "Интер" во вторник в 23:00 по московскому времени.

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