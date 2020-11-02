У игрока "Реала" выявлен коронавирус

Теги реал мадридинтер миланкоронавирус

У игрока "Реала" выявлен коронавирус

Один из футболистов мадридского "Реала" заразился коронавирусом, утверждает Marca.

Сообщается, что игрок сдал положительный тест на COVID-19 в рамках проверки перед матчем Лиги Чемпионов с "Интером".

Имя инфицированного не уточняется. Он должен пройти повторное тестирование, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Напомним, что в субботу "Реал" разгромил "Уэску" со счётом 4:1. "Сливочные" примут "Интер" во вторник в 23:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Реал" не планирует никого покупать в январе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов