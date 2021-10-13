У игрока сборной Уэльса обнаружена онкология

Фото: инстаграм Брукса/Автор неизвестен

У футболиста сборной Уэльса и "Борнмута" Дэвида Брукса обнаружили онкологическое заболевание — лимфому Ходжкина, сообщил игрок на своей странице в твиттере.

"У меня обнаружили вторую стадию лимфомы Ходжкина, я начну курс лечения на следующей неделе. Несмотря на то, что диагноз стал шоком для меня и моей семьи, прогноз благоприятный. Уверен, что могу полностью восстановиться и вернуться к выступлениям", — написал Брукс.

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