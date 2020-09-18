У игрока "Спартака" подозрение на разрыв крестообразной связки колена
Полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков может выбыть из строя на длительный срок.
По информации Metaratings, у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
Если диагноз по итогам углублённого медобследования подтвердится, то 21-летний вингер пропустит не менее 6 месяцев.
Напомним, что Глушенков травмировался 8 сентября в матче отбора к молодёжному Евро-2021 между сборными России и Польши (0:1).
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