У игрока "Спартака" подозрение на разрыв крестообразной связки колена

Теги спартак москвамаксим глушенковтравмы

У игрока "Спартака" подозрение на разрыв крестообразной связки колена

Полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков может выбыть из строя на длительный срок.

По информации Metaratings, у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена. 

Если диагноз по итогам углублённого медобследования подтвердится, то 21-летний вингер пропустит не менее 6 месяцев.

Напомним, что Глушенков травмировался 8 сентября в матче отбора к молодёжному Евро-2021 между сборными России и Польши (0:1).

Не пропустите: Жена Кокорина переболела коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жена Кокорина переболела коронавирусом

Жена Кокорина переболела коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов