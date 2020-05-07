У игрока "Торино" обнаружен коронавирус

У одного из футболистов "Торино" диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает официальный сайт клуба.

Болезнь проходит бессимптомно, заражённый игрок отправлен на карантин. Его имя "быки" предпочли не называть.

В Италии коронавирус был выявлен у более чем 214 тысяч человек, почти 30 тысяч из которых умерли.

"Торино" по итогам 25 туров занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.

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