У игроков австралийского клуба отклеились номера на футболках во время матча

Австралийский клуб "Брисбен Роар" опозорился в матче квалификационного раунда азиатской Лиги чемпионов против филиппинского "Сереса".

У футболистов австралийского клуба отклеились игровые номера на спинах. В итоге номера пришлось приклеивать скотчем.

Фото: Позор австралийцев в ЛЧ.

Стоит отметить, что Эрику Ботеаку пришлось превращать номер 77 в 22-й при помощи все того же скотча.

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