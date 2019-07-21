У игроков "Барселоны" отберут автомобили

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У игроков "Барселоны" отберут автомобили

Компания Audi решила прекратить сотрудничество с футбольным клубом "Барселона", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, стороны расторгли спонсорское соглашение, которое действовало с 2006 года.

Теперь футболистам "блауграны" предстоит вернуть компании автомобили Audi, которые они получили в аренду.

Игроки "Барсы" будут вынуждены попрощаться со своими машинами после возвращения из турне по Азии.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Вот беда))) Наверняка после этой новости, все самые крутые автопроизводители станут в очередь, чтоб заключить с Барсой многолетний контракт на рекламу их тачек!

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