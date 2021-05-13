У игроков "Барсы" двоякое впечатление от Кумана

4 Теги барселонарональд куман

У игроков "Барсы" двоякое впечатление от КуманаФото: инстаграм "Барсы"/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, 0 в целом довольны работой с тренером Рональдом Куманом

Футболисты ценят то, что сумел сделать голландец с момента прихода в клуб, их устраивает его повседневная работа.

Между игроками и Куманом есть взаимное уважение, 58-летний специалист говорит то, что думает, и его действия соответствуют этому, игрокам это нравится.

В то же время в раздевалке есть некоторые сомнения по поводу тактических решений Кумана. Например, игрокам запомнились негативные эмоции после домашней игры с "Кадисом" в феврале (1:1), поражения от "Гранады" в апреле (1:2) и последняя ничья с "Леванте" (3:3).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот и барсуков ниже плинтуса опустили,если гномяра с его ростом выше целой команды! гы - гы.Месси за счёт партнёров по команде себе статистику набил и судьями защищался - вот все понты - вот весь авторитет, аха-ха.

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lesnovsky

Опять мимо... Про Месси здесь ничего не сказано... Только про тактику... Ты совсем чиканулся.... ДВ как-то лучше писал... Вернись к истокам, дурачек!!... Хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Какая тактика,когда карлик и тренер,и работодатель...Тут для игроков главное его ублажать,чем весь состав и занимается ... Не до игры им ... Хе-хе ...

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lesnovsky

Поменяй ник на ДВ... Там хоть убогая, но логика была... А здесь - детский лепет... Не позорься....

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