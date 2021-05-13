У игроков "Барсы" двоякое впечатление от Кумана

Фото: инстаграм "Барсы"/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, 0 в целом довольны работой с тренером Рональдом Куманом

Футболисты ценят то, что сумел сделать голландец с момента прихода в клуб, их устраивает его повседневная работа.

Между игроками и Куманом есть взаимное уважение, 58-летний специалист говорит то, что думает, и его действия соответствуют этому, игрокам это нравится.

В то же время в раздевалке есть некоторые сомнения по поводу тактических решений Кумана. Например, игрокам запомнились негативные эмоции после домашней игры с "Кадисом" в феврале (1:1), поражения от "Гранады" в апреле (1:2) и последняя ничья с "Леванте" (3:3).

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