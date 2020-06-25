У игроков "Локомотива" не выявлен коронавирус. Накануне команда играла с "Оренбургом"

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У игроков "Локомотива" не выявлен коронавирус. Накануне команда играла с "Оренбургом"

Все игроки московского "Локомотива" сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом рассказал директор по связям с общественностью Кирилл Брейдо.

Ранее сообщалось о случаях заражения Covid-19 в "Оренбурге", с которым "железнодорожники" играли 21 июня в рамках 23-го тура РПЛ.

"После игры с "Оренбургом", вся команда сдала тесты на коронавирус. Все тесты отрицательные. Игроки чувствуют себя хорошо, клинических проявлений ни у кого нет", - цитирует Брейдо Sport24.

Ранее московский клуб решил переселить игроков и тренерский штаб на клубную базу в Баковке.

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