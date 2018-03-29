У "Интера" может смениться владелец

Теги интер милан

У "Интера" может смениться владелец

У миланского "Интера" вскоре может смениться владелец, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, компания "Suning Group", владеющая 68,55 процентами акций "нерадзурри", готова продать клуб за 600 миллионов евро.

Китайские бизнесмены приняли такое решение из-за проблем с финансовым фэйр-плей и слабых спортивных результатов "Интера". 

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