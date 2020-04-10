У "Интера" появились два конкурента в борьбе за Бельерина

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У "Интера" появились два конкурента в борьбе за Бельерина

Ещё два клуба включились в гонку за правым защитником "Арсенала" Эктором Бельерином, сообщает The Sun.

По сведениям издания, вслед за "Интером" на испанского фулбека нацелились "Атлетико" и "Севилья".

Бельерин оказался в академии "Арсенала" в 2011 году, перебравшись туда из "Барселоны". За основную команду он дебютировал в сентябре 2013 года.

С тех пор игрок забил 8 голов и сделал 25 ассистов в 195 матчах. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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