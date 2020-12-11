У Иско нет предложений от других клубов

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У Иско нет предложений от других клубов

Будущее полузащитника Иско в мадридском "Реале" остаётся неопределённым, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, 28-летний футболист хочет сменить команду, но пока ему не поступило ни одного предложения от других клубов.

Ранее СМИ писали об интересе к испанскому хавбеку со стороны "Интера", "Арсенала", "Эвертона" и "Севильи".

В текущем сезоне Иско сыграл за "Реал" 9 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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