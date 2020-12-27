Иско попросил "Реал" о трансфере
Хавбек мадридского "Реала" Иско попросил руководство клуба выставить его на трансфер, сообщает Diario Gol.
Сообщается о конфликте между Иско и Серхио Рамосом. Капитан "сливочных" подверг критике то, как полузащитник работает на тренировках. По мнению некоторых других одноклубников, Иско вполне справедливо не попадает в основной состав.
Сам полузащитник намерен попасть в состав сборной Испании на Евро-2020. Однако, для этого ему будет нужна постоянная игровая практика. Данная причина повлияла на его просьбу о трансфере. Хавбек надеется, что в новом клубе он сможет себя проявить лучше.
В сезоне 2020/2021 во всех турнирах испанец вышел на поле 13 раз и смог забить 1 гол.
Читать также: На Globe Soccer Awards определился лучший клуб 21 века | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Наполи" заинтересовался двумя защитниками
-
"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Вест Бромвичем"
-
Иско попросил "Реал" о трансфере
-
Семин назвал лучшего защитника РПЛ в 2020 году
-
Жорже Мендеш получил награду лучшему агенту XXI века по версии Globe Soccer Awards.
-
"Бавария" - лучший клуб в 2020 году по версии Globe Soccer Awards
-
4
Роналду - Лучший игрок XXI века
-
Стал известен лучший игрок 2020 года от Globe Soccer Awards
-
"Вест Хэм" и "Брайтон" разошлись миром
-
На Globe Soccer Awards определился лучший клуб 21 века
-
Назван лучший тренер 21 века по версии Globe Soccer Awards
-
"Реал" задумался о целесообразности трансфера Погба
-
"Тоттенхэм" вспомнил гол Павлюченко
-
ЦСКА обнулил голосование за лучшего игрока
-
"Вулверхэмптон" хочет подписать форварда "Реала"
-
Роналду избежит карантина после поездки в Дубай на Globe Soccer Awards
-
"Ювентус" хочет вернуть Дзадзу
-
"Лидс" обыграл "Бернли" в матче АПЛ
-
Озил может перейти в "Ювентус"
-
"Зенит" предложил 50 миллионов евро форварду "Эвертона" Ришарлисону
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14