Иско попросил "Реал" о трансфере

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Иско попросил "Реал" о трансфереХавбек мадридского "Реала" Иско попросил руководство клуба выставить его на трансфер, сообщает Diario Gol.

Сообщается о конфликте между Иско и Серхио Рамосом. Капитан "сливочных" подверг критике то, как полузащитник работает на тренировках. По мнению некоторых других одноклубников, Иско вполне справедливо не попадает в основной состав.

Сам полузащитник намерен попасть в состав сборной Испании на Евро-2020. Однако, для этого ему будет нужна постоянная игровая практика. Данная причина повлияла на его просьбу о трансфере. Хавбек надеется, что в новом клубе он сможет себя проявить лучше.

В  сезоне 2020/2021 во всех турнирах испанец вышел на поле 13 раз и смог забить 1 гол.

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