У Иско растет недовольство своим положением в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско остается все больше недоволен своим положением в королевском клубе.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек "сливочных" едва ли не открыто демонстрирует свое разочарование действиями главного тренера своей команды Зинедина Зидана. Так, футболисту не понравилось то, что он так и не сыграл в Эль Класико. Кроме того, Иско остался недоволен своей вчерашней заменой в игре против "Сельты".

Напомним, "Реал" потерял очки в игре против "Сельты". | soccernews.ru