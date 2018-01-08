У Иско растет недовольство своим положением в "Реале"

Теги искореал мадридзинедин зидан

У Иско растет недовольство своим положением в "Реале"Полузащитник мадридского "Реала" Иско остается все больше недоволен своим положением в королевском клубе.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек "сливочных" едва ли не открыто демонстрирует свое разочарование действиями главного тренера своей команды Зинедина Зидана. Так, футболисту не понравилось то, что он так и не сыграл в Эль Класико. Кроме того, Иско остался недоволен своей вчерашней заменой в игре против "Сельты".

Напомним, "Реал" потерял очки в игре против "Сельты". | soccernews.ru

комментарии
РМ

если честно Иско не игрок Реала, совсем не подходит под игру Реала, он больше игрок Барсы, где можно подержать мяч, покатать, финты свои показать. Реал это клуб где играют на контратаке и длинных поперечных пасов, не любят короче возится с мячом.

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ВВ

полностью согласен, жаль что в свое время Иско не купила Барса, теперь ему больше подходит Ман Сити, раз уж Барса Коута купила

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Юрий

Ну знаешь если барса его ещё докупит вместо ракитича то это будет бомбяу он н е помеешает барсе даже сейчас Он на голову выше ракитича а вместе с коутом будет топ полузащита

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Пьянь

Перес не продаст его Барсе.

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