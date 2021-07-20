У Ивана Газидиса диагностирован рак горла

Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Милана", у генерального директора "россонери" Ивана Газидиса диагностирован рак горла.

Также отмечается, что врачи ожидают полного восстановления специалиста на основе серии анализов.

"Никогда не бывает подходящего времени для такого диагноза. Но у меня очень излечимая форма рака.

Со мной медицинский опыт мирового уровня, а также поддержка близких и клуба. На основании советов, которые я получил, уверен, что рак будет успешно вылечен, и я буду полностью здоров.

Мой диагноз демонстрирует важность регулярных медицинских осмотров, даже если у вас нет симптомов. Я бы посоветовал всем уделять первоочередное внимание своему здоровью", – сказал Газидис.

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