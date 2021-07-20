У Ивана Газидиса диагностирован рак горла

Теги миланиван газидис

У Ивана Газидиса диагностирован рак горлаФото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Милана", у генерального директора "россонери" Ивана Газидиса диагностирован рак горла.

Также отмечается, что врачи ожидают полного восстановления специалиста на основе серии анализов.

"Никогда не бывает подходящего времени для такого диагноза. Но у меня очень излечимая форма рака.

Со мной медицинский опыт мирового уровня, а также поддержка близких и клуба. На основании советов, которые я получил, уверен, что рак будет успешно вылечен, и я буду полностью здоров.

Мой диагноз демонстрирует важность регулярных медицинских осмотров, даже если у вас нет симптомов. Я бы посоветовал всем уделять первоочередное внимание своему здоровью", – сказал Газидис.

Также не пропустите: "Севилья" обменяет своего таланта на Ламелу и получит доплату. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жена футбольного судьи Безбородова избила сына Стаса Пьехи

Жена футбольного судьи Безбородова избила сына Стаса Пьехи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов