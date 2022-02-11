У Кабрала и Кокорина одинаковая зарплата в "Фиорентине". Бразилец забил 27 голов в этом сезоне, россиянин - 0
Фото инстаграм Александра Кокорина
Новичок "Фиорентины" Артур Кабрал зарабатывает на уровне форварда Александра Кокорина.
Оба футболиста имеют зарплату в размере 1,8 миллиона евро, пишет Grand Hotel Calciomercato.
Примечательно, что бразилец в текущем сезоне забил 27 голов во всех турнирах. Россиянин, в свою очередь, не отличился ни разу.
Кабрал перешёл в "Фиорентину" в январе из "Базеля". Кокорина купили год назад у "Спартака".
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|10
|Болонья
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|34
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|Кальяри
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|32
|12
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|26
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|Удинезе
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|Сампдория
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|Дженоа
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|18
|Лечче
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