У Кабрала и Кокорина одинаковая зарплата в "Фиорентине". Бразилец забил 27 голов в этом сезоне, россиянин - 0

Фото инстаграм Александра Кокорина

Новичок "Фиорентины" Артур Кабрал зарабатывает на уровне форварда Александра Кокорина.

Оба футболиста имеют зарплату в размере 1,8 миллиона евро, пишет Grand Hotel Calciomercato.

Примечательно, что бразилец в текущем сезоне забил 27 голов во всех турнирах. Россиянин, в свою очередь, не отличился ни разу.

Кабрал перешёл в "Фиорентину" в январе из "Базеля". Кокорина купили год назад у "Спартака".

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