У Кадырова подозрение на коронавирус

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У Кадырова подозрение на коронавирус

У почетного президента "Ахмата" и главы Чечни Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, Кадырова на частном самолете доставили в одну из лучших клиник Москвы. У него подозрение на поражение легких. Коронавирус пока не подтвержден.

Политик несколько дней назад жаловался на недомогания. Его состояние быстро ухудшалось и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

По последним данным, в России зафиксировано 317 554 случая заражения коронавирусом. 92 681 человек выздоровел, 3 099 умерли.

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