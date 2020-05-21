У Кадырова подозрение на коронавирус

У почетного президента "Ахмата" и главы Чечни Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, Кадырова на частном самолете доставили в одну из лучших клиник Москвы. У него подозрение на поражение легких. Коронавирус пока не подтвержден.

Политик несколько дней назад жаловался на недомогания. Его состояние быстро ухудшалось и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

По последним данным, в России зафиксировано 317 554 случая заражения коронавирусом. 92 681 человек выздоровел, 3 099 умерли.

А еще: Канте не будет тренироваться с "Челси" из-за коронавируса| http://soccernews.ru