У Кариуса есть предложение от середняка АПЛ

Покинувший "Бешикташ" вратарь Лорис Кариус может оказаться в одном из клубов английской Премьер-лиги.

Речь идёт не о "Ливерпуле", который владеет правами на немца, а о "Вулверхэмптоне".

По информации Sky Sports, "волки" заинтересованы в аренде 26-летнего голкипера.

Сообщается, что клубы уже договорились о сделке и теперь нужно согласие самого Кариуса.

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