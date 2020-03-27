У Кариуса появился вариант трудоустройства в Бундеслиге

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У Кариуса появился вариант трудоустройства в Бундеслиге

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус, права на которого принадлежат "Ливерпулю", может вернуться в Германию.

По информации Sport1.de, в услугах 26-летнего голкипера заинтересована берлинская "Герта".

Вероятно, такой вариант продолжения карьеры привлечёт внимание футболиста, поскольку в немецкой столице живёт его девушка модель София Томалла.

Рыночная стоимость Кариуса оценивается в 4 миллиона евро.

Не пропустите: "Герта" всем составом отправлена на карантин после обнаружения коронавируса у одного из футболистов. | http://soccernews.ru
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