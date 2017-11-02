У Карраско появились серьезные разногласия с "Атлетико"

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У Карраско появились серьезные разногласия с "Атлетико"У вингера мадридского "Атлетико" Янника Феррейры Карраско появились серьезные разногласия с его клубом, информирует AS.

По сведениям издания, 24-летний бельгиец попросил разрешения у руководства "матрасников" отправиться к себе на родину, чтобы решить проблемы со своим коленом. На просьбу своего футболиста клуб ответил отказом. Более того, тренерским штабом Карраско был включен в стартовый состав команды на первый матч Лиги Чемпионов против азербайджанского "Карабаха". Свой протест против такого решения вингер продемонстрировал во втором тайме игры, когда во время своей замены он демонстративно медленно покидал поле, хотя на табло "горели" нули, что и вызвало гнев со стороны представителей клуба.

Напомним, "Атлетико" теряет Луиса Филипе. | soccernews.ru

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