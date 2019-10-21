У Карреры появился серьёзный конкурент в борьбе за пост наставника "Дженоа"

Руководство "Дженоа" ищет нового главного тренера, который заменит Аурелио Андреаццоли.

Ранее сообщалось, что "грифонов" может возглавить бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера, однако у него появился серьёзный конкурент.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, генуэзскую команду могут доверить Тьяго Мотте.

37-летний итальянец бразильского происхождения на сегодняшний день считается фаворитом в борьбе за пост.

Будучи футболистом, Мотта выступал за "Дженоа" в сезоне 2008/09.

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