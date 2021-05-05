У Касильяса снова проблемы со здоровьем

Фото: инстаграм Касильяса/Автор неизвестен

Экс-вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс продолжает испытывать проблемы со здоровьем, сообщает AS со ссылкой на журнал Holа.

Как сообщает источник, в среду, 28 апреля, из-за сильной боли в груди, Касильяс немедленно отправился в клинику Мадрида в сопровождении друга.

После прохождения анализов и обследования у испанца был исключен инфаркт. Бывший футболист покинул клинику на рассвете, чтобы вернуться в свой дом.\

Напомним, что 1 мая 2019-го года Икер Касильяс уже перенес инфаркт миокарда во время тренировки с "Порту". Вратарю на тот момент было 37 лет. После этого Касильяс больше не играл.

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