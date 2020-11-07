У Каземиро и Азара обнаружили коронавирус

Мадридский "Реал" подтвердил заражение двух игроков основного состава коронавирусной инфекцией.

Положительные тесты на COVID-19 сдали полузащитник Каземиро и вингер Эден Азар.

Бразилец и бельгиец находятся на карантине. Они пропустят воскресный матч с "Валенсией" и не помогут своим национальным сборным в ближайших играх.

Напомним, что ранее коронавирусом переболели защитник Эдер Милитао и нападающий Мариано Диас.

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