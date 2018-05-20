У каждого своя мотивация: "Милан" схлестнется с "Фиорентиной"
"Милан" – "Фиорентина"
Стадион: "Сан-Сиро " (Милан)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Микаэль Фаббри
Воскресная программа заключительного тура итальянской Серии А будет представлена двумя интригующими противостояниями, в одном из которых "Милан" на родном "Сан-Сиро" примет "Фиорентину". Благодаря великолепно проведенному отрезку с конца февраля по середину апреля, "фиалки" сохранили шансы на попадание в Лигу Европы. Правда, для этого подопечным Стефано Пиоли необходимо не только побеждать "россонери" на выезде, но и надеяться на проигрыш "Аталанты" в параллельном поединке против "Кальяри", ибо разница мячей между командами существенна.В свою очередь, "Милан" желает напрямую квалифицироваться в групповой раунд Лиги Европы, что позволяет сделать занятое итоговое шестое место, которое он ныне и занимает. Но для того, чтобы на нем удержаться, подопечным Дженнаро Гаттузо нужна либо победа над флорентийцами, либо же проигрыш "Аталанты". Любопытно, что в прошлом туре миланцы могли бы не доводить ситуацию до такого, если бы удержали победу над командой Джан Пеьро Гасперини.
Что касается кадрового вопроса, то здесь куда больше проблем у "Милана", которому не помогут дисквалифицированные Фабио Борини и Рикардо Монтоливо. А также травмированные Сусо и Андреа Конти.
Интересные факты противостояния "Милана" и "Фиорентины":
В последний раз "Фиорентина" побеждала на "Сан-Сиро" в ноябре 2913. Тогда "фиалки" выиграли со счетом 2:0 благодаря результативным выстрелам Хуана Варгаса и Борзи Валеро.
"Милан" проиграл всего в двух из последних 19 матчей в рамках Серии А.
Матч первого круга между командами завершился ничьей. На гол Джованни Симеоне "россонери" ответили точным ударом Хакана Чалханоглу.
Ориентировочные составы на игру:
Милан: Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура, Локателли, Кессье, Чалханоглу, Кутроне, Калинич
Фиорентина: Спортьелло, Лорини, Пеццелья, Миленкович, Бираги, Бпенасси, Дабо, Бадель, Сапонара, Кьеза, Симеоне
Прогноз на матч "Милан" – "Фиорентина":
В таком матче чрезвычайно важную роль играет фактор домашнего поля. На этот раз повезло "Милану", поэтому именно "россонери" являются фаворитом поединка, о чем свидетельствует коэффициент 1.8. В то время как выигрыш "Фиорентины" в среднем оценивается 4.3.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21