У каждого своя мотивация: "Милан" схлестнется с "Фиорентиной"

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У каждого своя мотивация: "Милан" схлестнется с "Фиорентиной"

"Милан"  –  "Фиорентина"

Стадион: "Сан-Сиро " (Милан)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Микаэль Фаббри

Воскресная программа заключительного тура итальянской Серии А будет представлена двумя интригующими противостояниями, в одном из которых "Милан" на родном "Сан-Сиро" примет "Фиорентину". Благодаря великолепно проведенному отрезку с конца февраля по середину апреля, "фиалки" сохранили шансы на попадание в Лигу Европы. Правда, для этого подопечным Стефано Пиоли необходимо не только побеждать "россонери" на выезде, но и надеяться на проигрыш "Аталанты" в параллельном поединке против "Кальяри", ибо разница мячей между командами существенна.В свою очередь, "Милан" желает напрямую квалифицироваться в групповой раунд Лиги Европы, что позволяет сделать занятое итоговое шестое место, которое он ныне и занимает. Но для того, чтобы на нем удержаться, подопечным Дженнаро Гаттузо нужна либо победа над флорентийцами, либо же проигрыш "Аталанты". Любопытно, что в прошлом туре миланцы могли бы не доводить ситуацию до такого, если бы удержали победу над командой Джан Пеьро Гасперини.

Что касается кадрового вопроса, то здесь куда больше проблем у "Милана", которому не помогут дисквалифицированные Фабио Борини и Рикардо Монтоливо. А также травмированные Сусо и Андреа Конти.

Интересные факты противостояния "Милана" и "Фиорентины":

В последний раз "Фиорентина" побеждала на "Сан-Сиро" в ноябре 2913. Тогда "фиалки" выиграли со счетом 2:0 благодаря результативным выстрелам Хуана Варгаса и Борзи Валеро.

"Милан" проиграл всего в двух из последних 19 матчей в рамках Серии А.

Матч первого круга между командами завершился ничьей. На гол Джованни Симеоне "россонери" ответили точным ударом Хакана Чалханоглу.

Ориентировочные составы на игру:

Милан: Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура, Локателли, Кессье, Чалханоглу, Кутроне, Калинич

Фиорентина: Спортьелло, Лорини, Пеццелья, Миленкович, Бираги, Бпенасси, Дабо, Бадель, Сапонара, Кьеза, Симеоне

Прогноз на матч "Милан""Фиорентина":

В таком матче чрезвычайно важную роль играет фактор домашнего поля. На этот раз повезло "Милану", поэтому именно "россонери" являются фаворитом поединка, о чем свидетельствует коэффициент 1.8. В то время как выигрыш "Фиорентины" в среднем оценивается 4.3.

Богдан Архипенко

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