У каждой команды есть хорошие игроки, у нас - лучший: Вальверде мощно высказался о Месси

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал результат капитана команды Лионеля Месси в матче с "Севильей" (4:2).

"Эта победа была важна для нас. Она означает, что трофей наполовину наш. Впереди еще много игр. У каждой команды есть хорошие футболисты, а у нас - лучший. Кроме того, первый гол первый гол Месси был очень красив и важен для нас.

Месси - невероятный футболист, который делает результат. Он лучший не потому, что постоянно забивает, а потому, что делает это в нужное время и в нужном месте", - сказал тренер.

"Барселона" с 56 баллами занимает 1 место турнирной таблицы Примеры.

В текущем сезоне Месси участвовал в 23 матчах, отметившись 25 голами и 13 результативными передачами.

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