Фото: инстаграм Кьеллини/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился информацией о кадровой ситуацией в команде.

"В игре против "Специи" стоит ожидать изменений. Уже сейчас некоторые футболисты провели слишком много матчей, тем более, у Кьеллини проблемы со здоровьем. "Специя" — это команда, которая играет в романтический футбол, а на своем поле — тем более", — приводит слова Аллегри пресс-служба "Юве".

Игра "Специи" с "Ювентусом" запланирован на среду, на 19:30 (мск).

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