У Кьеллини выявлен разрыв мышц бедра

У защитника "Ювентуса" Джорджо Кьеллини выявлен разрыв мышц правого бедра и колена.

Как сообщает пресс-служба клуба, на данный момент сроки возвращения итальянца на поле неизвестны.​

Напомним, что защитник травмировался в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (0:1).

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего Кьеллини 33 матча во всех турнирах, в которых он записал на свой счет две голевые передачи.

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