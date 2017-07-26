У Кейта произошел конфликт на тренировке, "Лейпциг" может продать игрока

Теги ливерпульрб лейпцигнаби кейта

У Кейта произошел конфликт на тренировке, "Лейпциг" может продать игрока

Руководство "РБ Лейпциг" не исключает вероятность продажи гвинейского полузащитника Наби Кейта, сообщает Bild.

По сведениям издания, у футболиста произошел конфликт с партнером по команде во время тренировки и поэтому он может быть выставлен на трансфер.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" предлагает за 22-летнего Кейта 83 миллиона евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" сделал очередное предложение по Наби Кейта. | http://soccernews.ru

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