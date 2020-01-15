У Кике Сетьена есть "ген Барселоны"! Мы собрали кучу высказываний наставника, которые это подтверждают. Больше всего Сетьен любит Месси!

Прощание Сетьена с "Бетисом" получилось довольно неоднозначным. Команда в последнем матче под руководством наставника обыграла мадридский "Реал" (2:0). В одном из первых интервью после увольнение Кике спросили о "Барселоне", и уже тогда специалист не скрывал своей заинтересованности: "Конечно, я ответил бы этой команде "да". А вот "Севилья" получит отказ". Хотя любовь к каталонскому клуба родилась значительно раньше. Сетьен с восторгом вспоминает о команде 70-х годов прошлого века. "Я помню, как появилась "Барселона" Йохана Кройффа. Мы играли против них и весь матч бегали за мячом. Я сказал себе: "Вот что мне нравится. Я хотел бы быть в этой команде и знать, почему это происходит. Я бы отрезал свои пальцы, чтобы иметь возможность поиграть под руководством Кройффа". Кике убежден, что ему удалось в своей работе приблизиться к идеалам кумира: "Гордился бы Кройф "Бетисом"? Конечно. Думаю, многие из тех, кто по-настоящему любит футбол, симпатизируют нам и наслаждаются нашим футболом. Мы этим гордимся! ".

В 2018 году перед матчем с "Барселоной" Сетьен не постеснялся попросить у Бускетса его футболку. Тренер "Бетиса" увлекается игрой футболиста и, при случае, засыпает его комплиментами: "В футбол нужно играть головой, а не ногами и сердцем. Говоря это, я думаю о Бускетсе. Он – идеальный игрок. Он умный, постоянно читает игру, располагается на самой сложной позиции в современном футболе, играя опорника. Сколько передач проходит через него!". "Для Кике с благодарностью и с восторгом твоим видением футбола", – подписал футболку Бускетс. Вопрос о том, кого назвать лучшим футболистом в истории футбола для Сетьена очень прост. Такого поклонника таланта капитана "Барселоны" еще нужно поискать: "Надо реализовывать свои моменты, потому что, когда на поле у ​​соперника есть Месси, они всегда забьет. Я не видел такого футболиста, как Лео, за всю историю. Он играет так уже десять лет. Не знаю, был ли Пеле настолько стабильным. Месси – это сокровище!".

Кике еще два года назад признавался, что работа вместе с теперь уже шестикратным обладателем Золотого мяча была бы замечательным опытом: "Для тех из нас, кто любит футбол, это драгоценный камень. Тренировать его и видеть его каждый день было бы замечательно. Но нужно быть осторожным, ведь тогда вы должны находиться на его уровне. Вы должны доказать, что вы способны тренировать Месси". Сетьен отдает должное Криштиану Роналду, но не считает португальца уникальным: "Учитывая его характеристики, Роналду стал для меня настоящим открытием. Он стал символом эпохи в испанском футболе. Но появятся и другие. Лично я бы сильно жалел о потере только одного человека – Месси". Еще в бытность Гризманна в "Атлетико" Сетьен называл француза одним из лучших нападающих мира, но не верил в исключительность Антуана: "Ему не нужно много шансов, чтобы забить. Гризманн – фантастический игрок, но я не уверен, что он уже на уровне Месси. Месси – это Месси".

Кике с большим уважением относится к своим коллегам. Эрнесто Вальверде, которого он и заменил в "Барселоне", Кике считал именно тем тренером, который нужен каталонцам: "Мне кажется, что он обладает большим достоинством: ему не нужно привлекать внимание и он ограничивается работой со своими игроками. Мы думали, что никто не сравнится с Луисом Энрике или Гвардиолой, а он пришел и сделал это снова". Сетьен – прогрессивный тренер. Он не живет в изоляции он футбольных процессов, которые непосредственно не касаются игры. В частности, 222 миллиона, которые "Барселона" получила за Неймара, специалист не считает космической суммой: "Иногда игроки, которые становятся очень дорогими, на самом деле таковыми не являются, а другие стоят 100 млн и они – дорогие. Рынок меняется, когда появляются такие команды, как ПСЖ, или клубы АПЛ с их контрактами от телевидения. Чтобы оставаться конкурентоспособными, вы должны догонять". В ноябре 2018 года "Бетис" нанес "Барселоне" феерической поражения на ""Камп Ноу со счетом 3:4. Сетьен продемонстрировал, что четко осознает философию каталонцев: "Мы знали, что у нас есть характер, что если мы справимся со стрессом, мы можем сыграть хорошо и владеть мячом. "Барселона" – команда, которая страдает при игре без мяча".

Игорь Малиенко | soccernews.ru