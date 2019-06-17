У Классона подозрение на разрыв крестообразных связок

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У Классона подозрение на разрыв крестообразных связок

У полузащитника "Краснодара" и сборной Швеции Виктора Классона подозрение на разрыв крестообразных связок. Об этом сообщает Aftonbladet.

Напомним, футболист получил повреждение в матче отбора на Евро-2020 с Испанией (0:3).

По данным источника, если этот диагноз подтвердится, то Классон не сможет играть до конца 2019 года. На данный момент пока не известен характер травмы. 

В минувшем сезоне Классон участвовал в 29 матчах в РПЛ, отметившись 12 голами и 6 ассистами.

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