У клубов РПЛ две победы в восьми еврокубковых матчах в этом сезоне

В четверг, 12 августа, завершилась очередная еврокубковая неделя, по итогам которой "Сочи" и "Рубин" вылетели из Лиги Конференций.

В текущем сезоне российские команды уже провели восемь матчей и выиграли только два из них.

Статистика клубов РПЛ пока следующая: "Сочи" - 2 победы и 2 ничьи, "Рубин" - 1 ничья и 1 поражение, "Спартак" - 2 поражения.

Осенью Россию в еврокубках представят "Зенит", "Спартак" и "Локомотив". Чемпион страны сыграет в Лиге Чемпионов, а серебряный и бронзовый призёры - в Лиге Европы.

Не пропустите: Слуцкий высказался о вылете "Рубина" из Лиги Конференций. | http://soccernews.ru