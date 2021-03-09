У Кокорина есть шансы восстановиться к ближайшей игре "Фиорентины"
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин в ближайшее время приступит к индивидуальным тренировкам, сообщает "РБ-Спорт".
Сейчас 29-летний футболист восстанавливается после мышечной травмы левого бедра и, по информации источника, медицинский штаб "фиалок" даёт оптимистичный прогноз касательно его возвращения в строй.
Есть шансы, что российский форвард появится на поле уже в ближайшем матче против "Беневенто" 13 марта.
Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В составе новой команды он принял участие в трёх встречах, во всех случаях выходя на замену во втором тайме, результативными действиями не отличался.
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