У Кокорина есть шансы восстановиться к ближайшей игре "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин в ближайшее время приступит к индивидуальным тренировкам, сообщает "РБ-Спорт".

Сейчас 29-летний футболист восстанавливается после мышечной травмы левого бедра и, по информации источника, медицинский штаб "фиалок" даёт оптимистичный прогноз касательно его возвращения в строй.

Есть шансы, что российский форвард появится на поле уже в ближайшем матче против "Беневенто" 13 марта.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В составе новой команды он принял участие в трёх встречах, во всех случаях выходя на замену во втором тайме, результативными действиями не отличался.

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