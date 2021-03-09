У Кокорина есть шансы восстановиться к ближайшей игре "Фиорентины"

Теги фиорентинаалександр кокоринбеневенто

У Кокорина есть шансы восстановиться к ближайшей игре "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин в ближайшее время приступит к индивидуальным тренировкам, сообщает "РБ-Спорт".

Сейчас 29-летний футболист восстанавливается после мышечной травмы левого бедра и, по информации источника, медицинский штаб "фиалок" даёт оптимистичный прогноз касательно его возвращения в строй.

Есть шансы, что российский форвард появится на поле уже в ближайшем матче против "Беневенто" 13 марта.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В составе новой команды он принял участие в трёх встречах, во всех случаях выходя на замену во втором тайме, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Массажист Кокорина рассказал, почему форвард постоянно травмировался в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Неймар пропустит игру с "Барселоной"

Официально: Неймар пропустит игру с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов