У Кокорина началась очная ставка с избитыми людьми

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

У Кокорина началась очная ставка с избитыми людьми

Помощник адвоката нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяны Стукаловой, заявил, что в данный момент футболист проходит очную ставку с потерпевшими.

"В данный момент проходит очная ставка Кокорина с потерпевшими. Не знаем, сколько она будет длиться, но она находится в процессе", - приводят слова помощника российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и еще двое из друзей избили трех человек в центре Москвы. В данный момент нападавшие находятся в СИЗО "Бутырка".

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