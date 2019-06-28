У Кокорина обнаружили жидкость в коленном суставе

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

У Кокорина обнаружили жидкость в коленном суставе

Татьяна Стукалова, адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что у футболиста появились новые проблемы с коленом.

"Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Врачи считают, что если бы такой возможности не было, всё было бы гораздо хуже.

Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку. Нога болит, Саша пытается её тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажёры. Возможность тренироваться предоставляют", - сказала адвокат.

Напомним, что суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за участие в драках прошлой осенью.

Сейчас нападающий ждёт этапирования в колонию. Учитывая длительное пребывание в СИЗО, на свободу спортсмен сможет выйти уже в декабре этого года.

Не пропустите: Братья Кокорины будут отбывать наказание в одной колонии. | http://soccernews.ru
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