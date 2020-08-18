У Кокорина появились шансы в среду дебютировать за "Спартак"

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У Кокорина появились шансы в среду дебютировать за "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов не исключил, что дебют новичка команды Александра Кокорина состоится уже в матче с "Уфой".

Напомним, что игра 3-го тура РПЛ между московской и башкирской командами запланирована на среду, 19 августа. Начало - в 15:00 по московскому времени.

"Травмированных после игры с "Ахматом" нет. Есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на этот матч. Он уже вернулся к тренировкам", - сказал Газизов.

"Спартак" подписал 29-летнего Кокорина в статусе свободного агента, заключив с ним контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Матчи с "Сочи" и "Ахматом" нападающий пропустил из-за травмы икроножной мышцы.

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