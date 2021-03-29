У Кокорина травма оказалась серьезнее, чем думали
Фото: Твиттер @Fiorentinanews
Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин все еще восстанавливается после травмы, которую он получил в матче 25-го тура Серии А против "Ромы" (1:2).
Однако, повреждение мышц оказалось серьезнее, чем было заявлено изначально. Россиянин точно пропустит матч своей команды в 29-м туре тура против "Дженоа", который пройдет 3 апреля. Под вопросом также участие и в игре 30-го тура Серии А против "Аталанты", запланированной на 11 апреля.
Кроме того, есть варианты, при которых восстановление Кокорина может занять еще более долгий срок.
Сегодня, 29 марта, Кокорин вернулся во Флоренцию из Рима, где он находился с 19 марта и проходил курс лечения. Игрок уже сдал тест на коронавирус, его результат оказался отрицательным, то он сможет тренироваться на клубной базе с завтрашнего дня. Первая встреча нападающего с новым главным тренером "фиалок" Джузеппе Якини также запланирована на завтра.
В текущем сезоне 30-летний форвард принял участие в 3 матчах Серии А, но голевыми действиями отметиться не удалось.
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|Команда
|М
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|1
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|26
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|2
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|3
|Интер Милан
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|4
|Аталанта
|26
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17