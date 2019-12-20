У Комличенко есть варианты продолжения карьеры в Германии и Франции

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У Комличенко есть варианты продолжения карьеры в Германии и Франции

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко может в скором времени сменить команду.

Как сообщают российские СМИ, интерес к 24-летнему футболисту проявляют клубы из Германии и Франции, названия которых не указываются.

Также существует вариант переезда форварда в московский ЦСКА, который претендовал на него ещё летом.

В текущем сезоне Комличенко сыграл за "Младу Болеслав" 20 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 5,5 миллионов евро.

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