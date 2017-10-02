У Конте испортились отношения с руководством "Челси"

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У Конте испортились отношения с руководством "Челси"У главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте испортились отношения с руководством его клуба, информирует Corriere della Sera.

По сведениям источника, наставник "аристократов" уже долгое время не ладит с директором клуба Мариной Грановской. Неудачные же результаты, которые демонстрирует команда в Премьер-Лиге, только усилили разногласия, которые существовали между ними. Поэтому вполне вероятно, что итальянец, несмотря на продленный с "Челси" контракт до лета 2019-го года, покинет свой пост по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Челси" нацелился на вингера "Стяуа". | soccernews.ru

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