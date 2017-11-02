У Конте произошел серьезный конфликт с Абрамовичем

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поссорился с владельцем клуба Романом Абрамовичем, сообщает Marca.

По сведениям издания, наставник больше не общается с клубным боссом.

Ранее Конте выражал недовольство недостаточным усилением команды в летнее трансферное окно.

В связи с этом итальянец, скорее всего, покинет "Челси" по окончании сезона.

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