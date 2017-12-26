У Конте случились новые разногласия с руководством "Челси"

Теги челсиантонио конте

У Конте случились новые разногласия с руководством "Челси"У главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте случились новые разногласия с руководством его клуба.

Как информирует El Mundo Deportivo, на этот раз причиной недовольства наставника "аристократов" стало то, что менеджмент "синих" отказался приобретать в зимнее трансферное окно еще одного нападающего, о чем ранее попросил итальянский специалист.

Напомним, "Челси" готовит предложение по игроку "Байера". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов