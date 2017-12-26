У Конте случились новые разногласия с руководством "Челси"

У главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте случились новые разногласия с руководством его клуба.

Как информирует El Mundo Deportivo, на этот раз причиной недовольства наставника "аристократов" стало то, что менеджмент "синих" отказался приобретать в зимнее трансферное окно еще одного нападающего, о чем ранее попросил итальянский специалист.

Напомним, "Челси" готовит предложение по игроку "Байера". | soccernews.ru