У Конте уже есть варианты для продолжения карьеры

У главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте, который близок к уходу из своего клуба, уже есть варианты для продолжения карьеры.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, в услугах наставника "аристократов" заинтересованы итальянские "Интер" и "Милан". Подписать контракт с 48-летним специалистом оба клуба будут готовы уже следующим летом.

Напомним, "Челси" рассматривает двух кандидатов на замену Конте. | soccernews.ru