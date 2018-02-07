У Конте уже есть варианты для продолжения карьеры

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У Конте уже есть варианты для продолжения карьерыУ главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте, который близок к уходу из своего клуба, уже есть варианты для продолжения карьеры.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, в услугах наставника "аристократов" заинтересованы итальянские "Интер" и "Милан". Подписать контракт с 48-летним специалистом оба клуба будут готовы уже следующим летом.

Напомним, "Челси" рассматривает двух кандидатов на замену Конте. | soccernews.ru

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