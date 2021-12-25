У Коутиньо есть три предложения из АПЛ, но он не хочет сокращать зарплату

Фото инстаграм Филиппе Коутиньо

Будущее полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо остаётся неопределённым, пишет Sport.es.

По информации источника, к бразильцу есть интерес со стороны клубов АПЛ. Его готовы подписать "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

Сам футболист хочет вернуться в Англию, но при условии получения в новой команде зарплаты, сопоставимой с нынешней - более 14 миллионов евро в год.

В "Барсе" рассчитывают, что ситуация с Коутиньо прояснится на следующей неделе. Если 29-летний хавбек уйдёт, то "сине-гранатовые" смогут рассчитывать на ещё одного топ-новичка.

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