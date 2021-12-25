У Коутиньо есть три предложения из АПЛ, но он не хочет сокращать зарплату
Фото инстаграм Филиппе Коутиньо
Будущее полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо остаётся неопределённым, пишет Sport.es.
По информации источника, к бразильцу есть интерес со стороны клубов АПЛ. Его готовы подписать "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Эвертон".
Сам футболист хочет вернуться в Англию, но при условии получения в новой команде зарплаты, сопоставимой с нынешней - более 14 миллионов евро в год.
В "Барсе" рассчитывают, что ситуация с Коутиньо прояснится на следующей неделе. Если 29-летний хавбек уйдёт, то "сине-гранатовые" смогут рассчитывать на ещё одного топ-новичка.
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