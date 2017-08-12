У Коутиньо испортились отношения с Клоппом

За последние полгода отношения между полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и главным тренером "красных" Юргеном Клоппом заметно испортились, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, бразилец недоволен своей ролью в команде, что и стало причиной конфронтации с наставником.

Из-за этого Коутиньо и захотел перейти нынешним летом в "Барселону". Однако, как сообщалось ранее, "Ливерпуль" не собирается продавать игрока.

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