У Коутиньо обнаружены проблемы с бедром

Теги барселонафилиппе коутиньоливерпуль

У Коутиньо обнаружены проблемы с бедромУ новоиспеченного полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо обнаружены проблемы с бедром.

Как информирует El Nubdo Deportivo, отсутствие 25-летнего хавбека в последних играх английского "Ливерпуля" было связано именно с этой причиной, а не с его возможным переездом в Испанию. Степень серьезности травмы бразильца станет известна завтра, когда он пройдет медобследование в "Барсе". Однако ожидается, что дебютировать за новый клуб Коутиньо сможет уже в среду в ответном матче 1/8 финала кубка Испании против "Сельты" или же в следующие выходные в игре Ла Лиги с "Реалом Сосьедад".

Напомним, Месси лично просил Бартомеу подписать Коутиньо. | soccernews.ru

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