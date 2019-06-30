У Коутиньо остался один вариант продолжения карьеры

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У Коутиньо остался один вариант продолжения карьеры

"Ливерпуль" раздумывает над возвращением хавбека Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Mundo Deportivo, остальные клубы отказались от идеи подписания игрока "Барселоны". Ранее интерес к бразильцу проявлял ПСЖ.

Напомним, что Коутиньо планирует прояснить свое будущее после окончания Кубка Америки.

Коутиньо выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год. За время проведенное в "Барселоне" он провел 76 игр, забил 21 гол и отдал 11 ассистов.

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