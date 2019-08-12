У Коутиньо появился новый вариант продолжения карьеры

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Бундеслиге, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бразилец попал в сферу интересов "Баварии". Мюнхенский клуб уже контактировал с испанскими коллегами касательно возможного трансфера.

Ранее 27-летнего футболиста сватали в команды из АПЛ, но слухи о переезде на Туманный Альбион не подтвердились.

Также "блауграна" рассматривает вариант с включением Коутиньо в сделку по возвращению из ПСЖ нападающего Неймара.

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