У Коутиньо появился новый вариант продолжения карьеры
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Бундеслиге, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, бразилец попал в сферу интересов "Баварии". Мюнхенский клуб уже контактировал с испанскими коллегами касательно возможного трансфера.
Ранее 27-летнего футболиста сватали в команды из АПЛ, но слухи о переезде на Туманный Альбион не подтвердились.
Также "блауграна" рассматривает вариант с включением Коутиньо в сделку по возвращению из ПСЖ нападающего Неймара.
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|О
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|Бавария Мюнхен
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|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
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|34
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
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|34
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|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
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|Герта
|34
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|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
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|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
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|17
|Ганновер 96
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|21
|18
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