У края пропасти: что происходит с "Барселоной" и кто в этом виноват

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У края пропасти: что происходит с "Барселоной" и кто в этом виноват

В текущее межсезонье на трансферном рынке произошло очень много интересного. Некоторые команды сделали уже несколько качественных приобретений и не собираются останавливаться на достигнутом. На одного качественного футболиста приходится по два-три покупателя, и решающую роль играют не желания самих игроков, а возможности заинтересованных в них клубов, а зачастую и алчность агентов

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Но есть команда, беспомощность которой во всех направлениях кадровой политики становится поводом для насмешек со стороны как болельщиков других команд, так и нейтральных зрителей.

Еще несколько лет назад "Барселону" называли чуть ли не лучшей командой в истории футбола. Затем каталонцы стали клубом с лучшим нападением в истории, и после сезона 2014-2015 казалось, что это нападение обеспечит "Барселоне" тотальную гегемонию еще на несколько лет. Но политика руководства "сине-гранатовых" привела к существенному спаду показателей команды по всем направлениям. Когда в 2014 году Сандро Росель покинул пост президента "Барселоны", его место занял вице-президент Жозеп Бартомеу. К слову, оба были основными фигурантами по делу Неймара, и им реально грозил тюремный срок. Но после выигранного каталонцами требла в 2015 году все забыли о плохой репутации Бартомеу, и он был переизбран президентом клуба, набрав 54,63% голосов.

Последующие годы правления Бартомеу связаны со странной кадровой и трансферной политикой. Результаты команды были неудовлетворительными, а главный конкурент из Мадрида вернул себе былое величие в Испании и Европе. "Барселона" же стала нестабильной относительно своего же уровня командой, зачастую способной побеждать лишь благодаря мастерству отдельных лидеров.

Все началось с трансферного бана и покупки Турана и Видаля, которые долгое время не могли помочь команде. Оба отыграли только полсезона и за это время так и не убедили болельщиков в своей необходимости команде. Летом 2016 года каталонцы потратили более 100 миллионов евро на приобретение молодых игроков. В клуб пришли Андре Гомеш, Пако Алькасер, Денис Суарес, Люка Динь и Самюэль Умтити. Кроме последнего, все трансферы оказались неудачными, и "Барселона" не смогла вытянуть сезон, заняв второе место в чемпионате и вылетев в 1/4 финала Лиги чемпионов. Кстати, в прошлом сезоне очень часто шанс закрепиться в основе получали те новички, которые были достойны этого меньше остальных.

В текущее трансферное окно каталонцы проводят очень странную политику. Пока не будем оценивать назначение на пост главного тренера Эрнесто Вальверде – сделаем это по окончании сезона. Но испанские СМИ охарактеризовали его как "нетипичного тренера" для "Барселоны", который умеет работать с молодежью. Еще по ходу прошлого сезона стали появляться слухи о возможном переходе в стан "сине-гранатовых" Филиппе Коутиньо. И болельщики "Барселоны" уже  начали размышлять о вариантах использования бразильца в составе команды, даже выбрали для него роль нового Иньесты. Но дальше слухов дело не зашло, и Коутиньо продлил контракт с Ливерпулем до 2022 года. Барселона же перебросила все силы на подписание другого игрока.

Лето началось с новостей об интересе каталонцев к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти. Затем этот интерес стал конкретным, и развернулась целая сага с переходом итальянца в стан "Барселоны". Главными действующими лицами были руководство каталонцев и парижан, сам Марко и его агент. В эпизодах появлялись Сиригу, Алвес, Хави и Клюйверт, а также "Бавария" с "Ювентусом". Что сыграло ключевую роль: нежелание отпускать ключевого футболиста или желание отомстить каталонцам за Лигу чемпионов – известно только Нассеру Аль-Хелайфи. Промежуточный итог – сообщение Бартомеу игроку: "Мы будем ждать тебя до 31 августа". Как-то неудобно за каталонцев. С каких пор "Барселона" пытается приобретать игрока всеми возможными способами путем давления, скандалов, влияния третьих лиц? И почему президент одного из самых успешных клубов в мире опускается до такого? Если это были слова поддержки, то они высказаны не к месту, ведь это еще больше разозлило руководство и болельщиков ПСЖ.

Еще более неудобно стало после оглашения возможных претендентов на место Верратти в случае неудачи с трансфером последнего: Ориоль Ромеу из "Саутгемптона" и Паулиньо из "Гуанчжоу Эвергранд". По бразильцу даже был конкретный интерес, но и тут руководству "Барселоны" не удалось договориться о трансфере. В прессе появлялась информация о недовольстве Месси трансферной политикой клуба, а на ровном месте такие слухи не рождаются. Остается вопросом, каково участие Вальверде во всех этих трансферных делах? Ведь условный топ-тренер приходит в команду и дает руководству свое видение проблемных позиций и вариантов усиления команды. Но что-то подсказывает, что Эрнесто был приглашен в команду совсем не для этого.

Также "Барселона" занялась поисками правого защитника, и недавно появилась информация, что каталонцы отказались от приобретения Эктора Бельерина. Видимо, слишком уж сложно будет бороться с Венгером за своего воспитанника. Что крайне нелогично с учетом действий вокруг Верратти. Каталонцы переключились на Сидибе и Семеду, и по слухам "Бенфика" уже потребовала за молодого португальца 30 миллионов евро. Семеду только в прошлом сезоне стал полноценным игроком основы "орлов" но своей игрой уже привлек внимание "Баварии", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Он очень быстр и техничен, в то же время надежен в обороне. По манере отборов и подключений в атаку его часто сравнивают с Дани Алвесом, но стоит заметить, что культура паса у бразильца на более высоком уровне. Вопрос приобретения правого защитника актуален уже несколько лет, но зная трансферные "успехи" руководства клуба, нельзя исключать того, что в следующем сезоне Серхи Роберто снова будет востребован на непрофильной для себя позиции.

Что касается неудачных приобретений последних лет, то все игроки еще в составе команды, и какой-либо информации о готовящихся продажах нет. Хотя все, кроме Турана, достаточно молоды, и их трансфер в другой клуб будет выгоден как для клуба, так и для самих фуболистов. Но "Барселона" пока никого не продала. Болельщики этим крайне недовольны, и непонятно какой футбол должны будут показать Гомеш и компания в следующем сезоне, чтобы оправдать это странное решение руководства команды.

Также сейчас много говорится о некогда лучшей футбольной академии планеты – Ла Масии. Ведь еще в 2010 году с приходом Роселя и Бартомеу были уволены действующие руководители школы, и власть перешла к некомпетентным специалистам, что коренным образом повлияло на развитие молодых игроков. Ведь уже долгое время Ла Масия не выпускала футболистов, способных закрепиться в первой команде. А с учетом трансферной политики руководства первой команды у Барселоны в недалеком будущем могут возникнуть большие проблемы с составом.

В начале июля очень резко в адрес руководства "Барселоны" высказался Дани Алвес: "В течение моих последних трех сезонов в "Барсе" все время судачили, что Алвес уходит, но руководство никогда ничего мне не говорило. Оно было крайне лживо и неблагодарно. Оно меня не уважало... Те, кто управляет "Барселоной" сегодня, не имеют понятия, как нужно относиться к своим игрокам". Бразилец защищал цвета команды восемь сезонов и уж точно заслужил, чтобы с ним были честны. Он мог бы принести каталонцам еще много пользы, ведь его позиция была одной из самый проблемных в прошедшем сезоне. Впрочем, Алвес своей игрой за Ювентус показал всем, на что он еще способен, и недавно уже заключил  выгодный контракт с ПСЖ.

В следующем сезоне в Лигу чемпионов вернутся сильнейшие клубы Английской Премьер-лиги. Качественно усиливаются обе команды из Манчестера, ведомые лучшими тренерами современности. Юрген Клопп ведет к новой эре свою ливерпульскую дружину. "Тоттенхэм" с отменным составом попытается доказать свою состоятельность в Европе. А есть еще привычные конкуренты в лице "Баварии", "Реала", "Ювентуса" и "Атлетико", который, к слову, несмотря на трансферный запрет умудряется подписывать качественных игроков. У каталонцев же, из-за бездарности руководства, могут возникнуть большие проблемы с достижением привычных для них самых высоких целей.

Безусловно, эта команда способна и с имеющимися в их составе игроками обыграть кого угодно, но, как показывает практика, сделать это будет очень сложно. Все сознательно мыслящие болельщики "сине-гранатовых" терпеть не могут нынешнего президента. Они даже видят сценарий, при котором "Барселона", пройдя такой огромный путь по возвращению на олимп европейского футбола, через несколько лет может свалиться в пропасть и показать себя образца начала 2000-х. Будем надеяться, что этого не случится и болельщики каталонцев все-таки увидят свет в конце тоннеля, а не сияние Месси, Суареса, Неймара и еще нескольких игроков, которые изо всех сил каждый год пытаются вытянуть эту "Барселону" на самые высокие места. Команде нужны новые герои.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Что с ними случилось дальше? Команда "Барселоны-Б" сезона 2007/2008, которую тренировал Гвардиола

комментарии
Messi

да ладно ныть, в ЛЛ на втором месте с отставанием на 3 очка, ЛЧ вылет в 1/4 - это нормальный результат.

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Flamenco

не Жозеп, а настоящий ЖЕПЕЗ, при баромеу ничего хорошего не будет! Одно ясно: будет полный ЖОПЕЗ

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