У "Кристал Пэлас" могут появиться новые владельцы

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У "Кристал Пэлас" могут появиться новые владельцы

У "Кристал Пэлас" могут появиться новые китайские владельцы.

По сведениям The Sun, нынешнее руководство клуба уже ведет переговоры с потенциальными покупателями. Однако стороны пока не могут согласовать сумму выкупа. Отмечается, что сделка оценивается в 250 миллионов евро.             

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ "Кристал Пэлас" финишировал на 12-м месте.

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