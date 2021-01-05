У Куадрадо подтвердился коронавирус перед матчем с "Миланом"

Теги хуан куадрадоювентусмиланкоронавирус

У Куадрадо подтвердился коронавирус перед матчем с "Миланом"На официальном сайте туринского "Ювентуса" появилась информация о том, что хавбек команды Хуан Куадрадо сдал положительный тест на COVID-19.

Как сообщается, ярко выраженных симптомов у игрока нет, он проведет некоторое время на самоизоляции. Таким образом, полузащитник наверняка пропустит важнейший матч против "Милана", который запланирован на 6 января.

Напомним, это не первый за последнее время случай заболевания коронавирусом в "старой синьоре". До этого положительный тест сдал защитник Алекс Сандро.

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