У Кубо есть два варианта продолжения карьеры

Фото: инстаграм Кубо/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Японии Такефуса Кубо может продолжить карьеру в другом клубе чемпионата Испании.

Как сообщает журналист El Transistor Давид Алонсо, в футболисте заинтересованы "Реал Сосьедад" и "Мальорка", в которой он выступал в сезоне 2019/20.

По информации источника, рассматривается исключительно вариант с арендой на один или два сезона.

Ожидается, что окончательное решение футболист примет сразу по возвращению в Испании после Олимпиады в Токио, где его команде еще предстоит сыграть матч за третье место против сборной Мексики.

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