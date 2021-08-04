У Кубо есть два варианта продолжения карьеры

Теги реал мадридтакефуса куботрансферыреал сосьедадмальорка

У Кубо есть два варианта продолжения карьерыФото: инстаграм Кубо/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Японии Такефуса Кубо может продолжить карьеру в другом клубе чемпионата Испании.

Как сообщает журналист El Transistor Давид Алонсо, в футболисте заинтересованы "Реал Сосьедад" и "Мальорка", в которой он выступал в сезоне 2019/20.

По информации источника, рассматривается исключительно вариант с арендой на один или два сезона.

Ожидается, что окончательное решение футболист примет сразу по возвращению в Испании после Олимпиады в Токио, где его команде еще предстоит сыграть матч за третье место против сборной Мексики.

Также не пропустите: Федотов поделился ожиданиями от игры с "Партизаном" в Лиге конференций. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, сколько получат испанские клубы от сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом на 2.7 миллиарда евро

Стало известно, сколько получат испанские клубы от сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом на 2.7 миллиарда евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов