Защитник сборной России Фёдор Кудряшов пока не определился со своим будущим.

Напомним, что неделю назад 32-летний футболист расторг контракт с "Сочи" и сейчас является свободным агентом.

Как сообщают российские СМИ, у Кудряшова есть пять вариантов продолжения карьеры - это турецкие "Антальяспор", "Трабзонспор" и "Истанбул", швейцарский "Цюрих" и неназванный клуб из Катара.

Впрочем, сам фулбек хочет остаться в России, поэтому сейчас он ожидает проявление интереса к себе со стороны команд РПЛ.

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