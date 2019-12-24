У Кудряшова есть пять вариантов продолжения карьеры
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов пока не определился со своим будущим.
Напомним, что неделю назад 32-летний футболист расторг контракт с "Сочи" и сейчас является свободным агентом.
Как сообщают российские СМИ, у Кудряшова есть пять вариантов продолжения карьеры - это турецкие "Антальяспор", "Трабзонспор" и "Истанбул", швейцарский "Цюрих" и неназванный клуб из Катара.
Впрочем, сам фулбек хочет остаться в России, поэтому сейчас он ожидает проявление интереса к себе со стороны команд РПЛ.
Не пропустите: "Сочи" может арендовать ещё одного игрока "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Трофеи под елку, интрига в Бундеслиге и крах "Милана": разбираем все, что вы должны знать о предпоследних выходных 2019 года
-
"Барселона" летом сделает предложение по трансферу Неймара
-
"Ювентус" выиграл борьбу за Холанда
-
Дзюба - самый популярный российский спортсмен 2019 года
-
Кадыров: "Я привёл Уциева в основной состав "Ахмата" и поставил условие: или он играет, или я не финансирую клуб"
Лента новостей
-
Анчелотти дал обещание болельщикам "Эвертона"
-
1
Оздоев показал, как играет с сыном в футбол
-
Дзюба о призе игроку года в РПЛ: "Безумно приятно! Идем дальше"
-
Глушаков признался, что получает удовольствие от работы с Шалимовым
-
Игнашевич прокомментировал продление контракта с "Торпедо"
-
"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года
-
Трофеи под елку, интрига в Бундеслиге и крах "Милана": разбираем все, что вы должны знать о предпоследних выходных 2019 года
-
1
Фанат по ходу матча "Тоттенхэм" - "Челси" сменил футболку Сона на майку Лэмпарда
-
Стали известны условия контракта Ибрагимовича с "Миланом"
-
Караваев рассказал, почему вернулся в Россию после пяти лет выступлений в Европе
-
1
"Ювентус" рассматривает вариант с возвращением Погба этой зимой
-
2
"Барселона" летом сделает предложение по трансферу Неймара
-
У Кудряшова есть пять вариантов продолжения карьеры
-
1
"Ювентус" выиграл борьбу за Холанда
-
"Ливерпуль" теряет Окслейд-Чемберлена
-
1
Комличенко может перейти в другой чешский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от двух игроков
-
1
Дзюба - самый популярный российский спортсмен 2019 года
-
Караваев оценил работу Слуцкого в "Витессе"
-
1
Кадыров: "Я привёл Уциева в основной состав "Ахмата" и поставил условие: или он играет, или я не финансирую клуб"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|11
|29
|2
|Аль-Райян
|11
|25
|3
|Аль-Гарафа
|11
|20
|4
|Аль-Садд
|9
|18
|5
|Аль-Сайлия
|11
|17
|6
|Аль-Араби
|10
|15
|7
|Катар СК
|11
|13
|8
|Аль-Ахли
|11
|13
|9
|Аль-Вакрах
|11
|12
|10
|Аль-Хор
|10
|6
|11
|Аль-Шханех
|11
|5
|12
|Умм Салал
|11
|5