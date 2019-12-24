У Кудряшова есть пять вариантов продолжения карьеры

Теги федор кудряшовцюрихантальяспортрабзонспористанбул бб

У Кудряшова есть пять вариантов продолжения карьеры

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов пока не определился со своим будущим.

Напомним, что неделю назад 32-летний футболист расторг контракт с "Сочи" и сейчас является свободным агентом.

Как сообщают российские СМИ, у Кудряшова есть пять вариантов продолжения карьеры - это турецкие "Антальяспор", "Трабзонспор" и "Истанбул", швейцарский "Цюрих" и неназванный клуб из Катара.

Впрочем, сам фулбек хочет остаться в России, поэтому сейчас он ожидает проявление интереса к себе со стороны команд РПЛ.

Не пропустите: "Сочи" может арендовать ещё одного игрока "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года

"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аль-Шорта Аль-Шорта 11 29
2 Аль-Райян Аль-Райян 11 25
3 Аль-Гарафа Аль-Гарафа 11 20
4 Аль-Садд Аль-Садд 9 18
5 Аль-Сайлия Аль-Сайлия 11 17
6 Аль-Араби Аль-Араби 10 15
7 Катар СК Катар СК 11 13
8 Аль-Ахли Аль-Ахли 11 13
9 Аль-Вакрах Аль-Вакрах 11 12
10 Аль-Хор Аль-Хор 10 6
11 Аль-Шханех Аль-Шханех 11 5
12 Умм Салал Умм Салал 11 5
Полная таблица

топ-5 тегов